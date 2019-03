Wyłowili ze stawu samochód. W środku była kompletnie pijana kobieta

Policjanci z mazowieckiego Ciechanowa uratowali pijaną kobietę, która samochodem wjechała do stawu. W momencie akcji ratunkowej auto znajdowało się około 7 metrów od brzegu i było niemal w całości pod powierzchnią wody.

Samochód z włączonymi światłami zatopiony w stawie „Krubin” zauważyli w piątek wieczorem policjanci z ciechanowskiej drogówki. „Z wody wystawał tylko kawałek dachu samochodu. Zatopiona osobówka była oddalona od linii brzegowej około 6-7 metrów” – relacjonuje kom. Jolanta Bym z KPP w Ciechanowie.

W zatopionym samochodzie była kobieta

Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co się stało. Gdy dotarli do samochodu, okazało się, że za kierownicą wypełnionego zimną wodą auta siedzi kobieta. Ponad powierzchnię wystawała tylko jej głowa.

Policjanci musieli jak najszybciej wydostać ją z pojazdu. To jednak nie było proste. Tylne drzwi i bagażnik były zablokowane, a dotarcie do przednich drzwi było już niebezpieczne z uwagi na głębokość wody. W końcu policjanci rozbili szybę w klapie bagażnika i dopiero wtedy udało się im dotrzeć do kobiety i wyciągnąć ją na zewnątrz.

Jak się okazało, 43-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego była pijana. Za kierownicę wsiadła, mając blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

