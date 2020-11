Podlaska Policja szuka kierowcy, który doprowadził w niedzielę do śmiertelnego w skutkach potrącenia pieszego w Ciechanowcu. Do podobnej tragedii, ale na większą skalę, cudem nie doszło w pobliskich Mońkach.

Tragiczny wypadek w Ciechanowcu. Jak podaje PAP, do zdarzenia doszło niedzielę, 8 listopada, około godziny 16 na ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu.

Z ustaleń podlaskiej policji wynika, że tuż po tragedii kierowca uciekł z miejsca wypadku.

Ciechanowiec: Potrącił mężczyznę z rowerem i odjechał. Szuka go policja

Mundurowi ustalili też, że potrąconym był starszy mężczyzna, który prowadził rower. Osoba ta - jak podała policja - zmarła.

Policja prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje o zdarzeniu. Na ten moment ustalenia są dość pobieżne, wiadomo jedynie, że zbieg poruszał się autem w ciemnym kolorze

O mały włos do podobnej tragedii nie doszło w pobliskich Mońkach we wtorek wieczorem.- Zgłaszający dodał, że cudem nie doszło do potrącenia 4 osób, w tym jego żony i dwójki dzieci. Monieccy policjanci, już w niespełna godzinę, zatrzymali kierującego. Mężczyzna stracił prawo jazdy – przekazali mundurowi z Moniek. W tym przypadku sprawca został ujęty dzięki nagraniu z monitoringu. Jego dalszym losem zajmie się sąd.

RadioZET.pl/PAP/Podlaska Policja