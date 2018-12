Policja zatrzymała kolejne dwie osoby w sprawie zabójstwa noworodków w Ciecierzynie (woj. opolskie). Według mediów lokalnych to rodzice konkubenta matki, która oskarżona jest o zamordowanie czterech dzieci.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podała "Nowa Trybuna Opolska", do zatrzymania doszło we wtorek. Śledczy mieli ująć 60-letniego Arnolda W. i o cztery lata młodszą Halinę W. Są oni rodzicami Dawida W. - konkubenta Aleksandry J. Kobieta usłyszała zarzuty zabójstwa czterech noworodków w latach 2013-2018 we wsi Ciecierzyn w powiecie Kluczborskim.

Policja w Kluczborku potwierdziła nam tylko informację o zatrzymaniu dwóch kolejnych osób w bulwersującej sprawie.

Arnold i Halina W. mają spędzić noc w areszcie. Według dziennika mieszkają kilka domów od miejsca, gdzie odnaleziono ciała noworodków i prowadzą gospodarstwo rolne.

Co się wydarzyło w Ciecierzynie?

W środę, na teren posesji w Ciecierzynie, gdzie mieszkała Aleksandra J., jej konkubent oraz ich sześcioletni syn, interweniowała policja po zgłoszeniu od ośrodka pomocy społecznej.

Na miejscu zdarzenia znaleziono szczątki czworga niemowlaków. W piątek prokuratura rejonowa w Kluczborku poinformowała, że matce postawiono zarzut zabójstwa dziewczynki, która została uduszona w foliowej torbie. Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Kluczborku zastosował wobec Aleksandry J. trzymiesięczny areszt.

Kobieta początkowo nie przyznawała się do winy. Dopiero podczas posiedzenia sądu zmieniła zeznania, jednak odmówiła składania wyjaśnień. Za zarzucany jej czyn grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Dopiero w poniedziałek prokuratura przedstawiła 36-letniemu Dawidowi W. zarzut pomocnictwa w zabójstwie czworga własnych dzieci, które miał z 27-letnią Aleksandrą J.

RadioZET.pl/Nowa Gazeta Opolska/PAP/PTD