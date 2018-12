Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zdarzeń objętych śledztwem doszło w ciągu ostatnich pięciu lat na terenie prywatnej posesji w Ciecierzynie pod Kluczborkiem. W środę, na teren posesji, gdzie mieszkała Aleksandra J., jej konkubent i ich sześcioletni syn, weszły ekipy policyjne, które poszukiwały urodzonego pod koniec listopada tego roku dziecka. Funkcjonariuszy o swoich podejrzeniach powiadomili pracownicy ośrodka pomocy społecznej.

Na miejscu zdarzenia znaleziono szczątki czworga niemowlaków. W piątek prokuratura rejonowa w Kluczborku poinformowała, że matce postawiono zarzut zabójstwa dziewczynki, która została uduszona w foliowej torbie.

Partner zatrzymanej nie przyznał się do winy. Według zeznań kobiety to on miał zmusić ją do zabicia dzieci, bo nie chciał ich więcej mieć.

