Ciężarnej pacjentce z Wrocławia odeszły wody. "Czekają, aż dostanie wstrząsu septycznego"

Karolina Korwin-Piotrowska na Instagramie opublikowała screen wiadomości od kobiety, której znajoma leży w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. „Znajoma w piątym miesiącu ciąży, wczoraj odeszły jej wody. Lekarze czekają, aż dostanie wstrząsu septycznego, żeby móc ją ratować” - czytamy w wiadomości. Poprosiliśmy szpital o komentarz w tej sprawie.

Śmierć 30-letniej Izabeli, pacjentki pszczyńskiego szpitala, której lekarze odmówili aborcji, wywołała dyskusję o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Z ostatnich esemesów, które kobieta wymieniła z matką, wynika, że lekarze czekali, aż płód umrze, aby móc ją ratować. 30-latka dostała jednak wstrząsu septycznego i zmarła.

Lekarze, prawnicy i organizacje feministyczne wskazują, że działa „efekt mrożący”. Personel medyczny powstrzymuje się przed udzieleniem pomocy pacjentce i przeprowadzeniem zabiegu aborcji w obawie przed prawnymi konsekwencjami. Ostrzegają, że znów może dojść do podobnej tragedii.

Ciężarna pacjentka we Wrocławiu nie otrzymała pomocy?

Karolina Korwin-Piotrowska na Instagramie opublikowała screen wiadomości od kobiety, która znajoma leży w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. „Znajoma w piątym miesiącu ciąży, wczoraj odeszły jej wody. Lekarze czekają, aż dostanie wstrząsu septycznego, żeby móc ją ratować” - czytamy w wiadomości, do której dołączony jest screen esemesa od jej siostry do rodziny: „Przez tę ustawę antyaborcyjną nie mogą nic zrobić. Nie wiem jak mamy jej pomóc. Nie mów tylko nic babci. Kazali jej leżeć, ma się zgłosić, jak dostanie gorączki lub drgawki”.

Zwróciliśmy się do wrocławskiego szpitala z pytaniem o tę sprawę. Czekamy na odpowiedź.

RadioZET.pl