Kryscina Cimanouska, białoruska lekkoatletka, przyleciała w środę do Warszawy z Tokio via Wiedeń. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio funkcjonariusze białoruskich służb odsunęli Cimanouską od udziału w zawodach i próbowali zmusić do powrotu do kraju. Biegaczka poprosiła o pomoc policję na tokijskim lotnisku. W poniedziałek otrzymała w ambasadzie RP polską wizę humanitarną. Polscy dyplomaci zaoferowali jej opiekę i pomoc w podróży do Polski.

Cimanouska: nie angażowałam się w politykę. Teraz nie będę mogła stać z boku

- Bardzo się martwiłam, trzeba było na dwa tygodnie przerwać sport, nie byłam w stanie ćwiczyć, to było bardzo trudne patrzeć, co się dzieje w kraju. Ale nie brałam udziału w żadnych mityngach, protestach, nie wypowiadałam się nigdy przeciwko rządowi – podkreśliła w rozmowie z TVN24, zapytana o zeszłoroczne protesty i manifestacje po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi.

Nie brałam udziału w protestach. Oczywiście wypowiadałam się przeciwko przemocy, bo to był bardzo trudny czas dla całego kraju [...] Z założenia nie uczestniczyłam w polityce. Szykowałam się do mojej pierwszej olimpiady, interesował mnie tylko sport Kryscina Cimanouska

Pytana o gotowość do zaangażowania się po stronie przeciwników reżimu, zadeklarowała: - Myślę, że jestem gotowa zostać symbolem wsparcia dla Białorusinów, dla tych ludzi, którzy chcą mówić, co myślą, którzy są pod presją. Jestem gotowa pomagać, dawać wsparcie psychologiczne i inne, dzielić się radami. - Tak czy inaczej, nie będę już mogła stać z boku. Będę wspierać wszystkich, którzy takiego wsparcia będą potrzebować – oświadczyła.

- To symboliczne gesty, ale na pewno bardzo ważne – ocenił białoruski opozycjonista, były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Według niego deklaracja Cimanouskiej będzie motywować wielu Białorusinów do walki, aby Białoruś stała się krajem demokratycznym, w którym można przedstawiać swój punkt widzenia.

