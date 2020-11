Mateusz Morawiecki w piątek popołudniu ogłosił, że z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wszystkie cmentarze w Polsce od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada będą zamknięte. Decyzja premiera zaskoczyła handlowców i wywołała ich sprzeciw. Morawiecki zapowiedział wsparcie dla producentów i sprzedawców, którzy w tych dniach poniosą straty. W sobotę zaś poinformował, że terenowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odkupią od producentów i handlowców kwiaty i rośliny, które miały być sprzedawane w dniach zamknięcia cmentarzy. Z funduszu covidowego mają być też zrefundowane koszty samorządów, które odkupią rośliny.

Przemyśl. Bramy cmentarzy otwarte m.in. ze względu na pochówki

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun w swoim wpisie na Facebooku, odpowiadając – jak sam zaznacza na wiele pytań w sprawie zamknięcia cmentarzy, wyjaśnił w sobotę, że bramy cmentarzy pozostają otwarte. Potwierdził, że zostało wydane rozporządzenie o zakazie wstępu na teren cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych, i zacytował jego treść: "Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych".

Obowiązuje więc zakaz wstępu na cmentarze, chyba że udają się Państwo na pogrzeb lub CZYNNOŚCI Z NIM ZWIĄZANE! Nie obliguje to jednak władz miasta do zamykania bram cmentarzy (choćby ze względu na odbywające się pogrzeby) Wojciech Bakun

W rozmowie z PAP zauważył, że tym samym bramy fizycznie nie zostały zamknięte, ale wszędzie zamieszczono informacje, że obowiązuje zakaz wstępu. – Można to porównać np. do znaku zakaz wjazdu w jakąś ulicę. I kierowcy w nią nie wjeżdżają, a jeżeli tak, to robią to na własną odpowiedzialność, ale żadna z tych ulic nie została zamurowana czy zablokowana szlabanem – mówił Bakun.

Podkreślił też, że pozostawienie bram cmentarnych otwartych wynika z tego, że przeczytał rozporządzenie ze zrozumieniem. Zaznaczył jednocześnie, że pojawiające się już w przestrzeni publicznej komentarze, że on walczy z rządem są dla niego krzywdzące. Dodał też, że wielu bram na cmentarze w mieście fizycznie nie da się zamknąć, bo nie mają zamków czy innych zabezpieczeń. Wynika to m.in. z regulaminów, które mówią, że cmentarze mają być zawsze otwarte. Zauważył jednocześnie, że decyzja rządu o zakazie wstępu na cmentarze pojawiła się zbyt późno, żeby można było np. zmienić regulaminy.

Prezydent Przemyśla zapewnił, że osoby odwiedzające cmentarze nie będą karane mandatami. "Straż Miejska została powołana po to, żeby pomagać i pilnować porządku. Prosimy więc, żeby uważali Państwo czy chryzantemy za bardzo się nie sypią, a znicze nie dymią, ale gwarantuję, że nikt za to mandatu nie dostanie" – napisał.

