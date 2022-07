W ciągu ostatnich pięciu miesięcy wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt w Polsce złożyło 5,2 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDsC). To wzrost o ponad 100 procent w porównaniu do takiego samego okresu rok temu. Również wzrosła liczba obywateli rosyjskich, którzy szukają w Polsce azylu politycznego.