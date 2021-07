W 2020 r., w związku z epidemią Covid-19, nastąpił gwałtowny spadek oczekiwanej długości trwania życia we wszystkich województwach, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". Na niekorzystne zmiany we wskaźniku demograficznym składa się więcej przyczyn.