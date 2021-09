Blisko 99 procent osób przebywających w szpitalach woj. łódzkiego z powodu Covid-19 to pacjenci niezaszczepieni przeciwko tej chorobie – powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Podobnie jest także m.in. na Mazowszu i w województwie warmińsko-mazurskim. O tym, że do szpitali trafiają głównie osoby niezaszczepione, mówił też wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Czwarta fala epidemii Covid-19 uderza przede wszystkim w osoby niezaszczepione – wynika z danych udostępnianych przez szpitale. Spośród hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 w województwie łódzkim prawie wszyscy to osoby, które nie zostały zaszczepione przeciwko chorobie wywoływanej przez patogen SARS-CoV-2.

– Około 99 procent osób przebywających w szpitalach woj. łódzkiego z powodu Covid-19 to pacjenci niezaszczepieni – przekazała Zalewska. – Tylko niewiele ponad 10 procent łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych w regionie łódzkim jest zajętych przez chorych – dodała.

W całym województwie w szpitalach jest 581 miejsc covidowych, zajęte są 64 - tyle osób ma potwierdzoną chorobę. Dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 136 respiratorów. 12 z nich jest zajętych – podają służby wojewody.

Czwarta fala Covid-19 uderza w niezaszczepionych. "To 99 proc. pacjentów"

Łódzkie nie jest wyjątkiem. Podobnie jest w innych regionach. Sześciu pacjentów chorych na COVID-19 przebywa na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, jedynej placówki w regionie radomskim, która leczy chorych z koronawirusem. – Większość z nich nie szczepiła się – poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka szpitala Elżbieta Cieślak.

Według Cieślak w ostatnich dniach chorych zaczęło przybywać. – Kilka dni temu były dwie, trzy osoby, dziś mamy sześć, a więc tendencja jest wzrastająca – przekazała rzeczniczka. Jednocześnie zaapelowała o szczepienie się przeciwko Covid-19. Dodała, że w szpitalnym punkcie szczepień dostępne są szczepionki wszystkich producentów. – Wystarczy przyjść i zaszczepić się. Nie trzeba się zapisywać – powiedziała Cieślak.

Zdecydowana większość zakażonych koronawirusem i hospitalizowanych z tego powodu na Warmii i Mazurach to osoby nieszczepione. Wszyscy pacjenci w stanie ciężkim, pod respiratorami, nie byli szczepieni - wynika z danych zebranych przez PAP w szpitalu w Szczytnie i sanepidzie. Wicedyrektor warmińsko-mazurskiego sanepidu Agnieszka Wabik poinformowała PAP, że spośród 20 potwierdzonych w czwartek osób zakażonych koronawirusem, 14 jest niezaszczepionych, trzy osoby są w pełni zaszczepione, jedna osoba - jedną dawką a dwie osoby - jednodawkową szczepionką.

Według służb prasowych wojewody warmińsko-mazurskiego, hospitalizowanych z powodu COVID -19 jest obecnie na Warmii i Mazurach 27 osób, w tym cztery osoby znajdują się pod respiratorami. Większość pacjentów przebywa w szpitalu tymczasowym w Szczytnie. Jak poinformował PAP wicedyrektor szpitala powiatowego w Szczytnie do spraw lecznictwa Dominik Górski, w szpitalu tymczasowym znajduje się 17 pacjentów z COVID-19. Spośród nich 14 osób jest niezaszczepionych. Czterech pacjentów ma prowadzoną wentylację mechaniczną płuc i w tej grupie są wszyscy niezaszczepieni.

O tym, że czwarta fala uderza przede wszystkim w osoby niezaszczepione mówił w środę w Polskim Radiu 24 wiceminister Waldemar Kraska. – Praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły. Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – mówił w środę w Polskim Radio 24.

RadioZET.pl/PAP - Hubert Bekrycht, Ilona Pecka, Agnieszka Libudzka/oprac. AK