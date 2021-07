"Pytanie nie czy, ale kiedy". Ekspert o kolejnej fali zachorowań na Covid-19

Należy liczyć się ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w Polsce. Pytanie brzmi nie czy, ale kiedy to się stanie – ocenił prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Zaznaczył, że odpowiedzialny za to będzie wariant Delta koronawirusa.

Koronawirus w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie wykrywanych zakażeń. Kolejny ekspert nie ma jednak wątpliwości, że jest tylko kwestią czasu, a czeka nas kolejna fala zachorowań na Covid-19.

W czwartek na Twitterze szef resortu zdrowia Adam Niedzielski opublikował grafikę ilustrującą średnią 7-dniową nowych zakażeń. "Trend boczny, oznaczający ustabilizowanie liczby nowych zakażeń, stał się faktem. W kolejnych tygodniach musimy liczyć się również ze wzrostami zakażeń" - napisał.

Ekspert: Wariant delta odpowie za falę zachorowań. "Pytanie nie czy, ale kiedy"

W piątek dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, powiedział PAP, że liczba zachorowań na COVID-19 może się zwiększyć. Jest przekonany, że będzie za to odpowiedzialny bardziej zakaźny wariant Delta koronawirusa.

Dr Sutkowski podkreślił, że widoczna od maja tendencja spadków zakażeń koronawirusem była bardzo wyraźna. Jednak – jak przestrzegł – wariant Delta jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy niż inne warianty. Przypomniał, że współczynnik reprodukcji tego wirusa jest na poziomie 6-8 – w przypadku pierwotnego wariantu z Chin było to 1,5, a dla Alfa (brytyjskiego) 2-2,5.

W ocenie eksperta wariant Delta wyprze w Polsce inne typy koronawirusa. Wskazał, że około 10 czerwca odpowiadał on za około 8 proc. wszystkich zakażeń, a teraz powoduje 30-40 proc. zachorowań. Zapytany, czy należy spodziewać się lawinowego przyrostu zakażeń, powiedział, że zależy to od trzech czynników. Pierwszym, najważniejszym, jest tempo szczepień.

- Teraz wykonywanych jest bardzo mało szczepień. Szczepimy 40 czy 50 tys. osób dziennie. To są liczby, które są bardzo małe. 10 razy tyle szczepiliśmy wcześniej – zauważył. Drugi czynnik to powroty z zagranicznych wakacji. Ekspert zalecił, by rodacy wybierali w tym roku odpoczynek w kraju. Trzecim czynnikiem jest skala przestrzegania obostrzeń. Z obawą zauważył, że coraz mniej osób nie nosi maski w przestrzeniach zamkniętych. Dr Sutkowski przewiduje, że kolejna fala zachorowań nie będzie duża, a ponadto nie przyjdzie zbyt wcześnie. Według niego może nadejść we wrześniu.

RadioZET.pl/PAP