Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus szerzy się w Polsce coraz intensywniej. Już wiemy, że niedziela jest dniem z rekordową ilością nowych zakażeń (98). Łączna liczba zakażonych wzrosła w Polsce do 634. Wskutek Covid-19 zmarło siedmiu pacjentów.

Wieczorem resort przekazał informację o pozytywnych wynikach testów 7 pacjentów. Informacje o śmierci szóstej i siódmej ofiary Covid-19 resort zdrowia podał w niedzielę. Są to 37-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu i 43-letni mężczyzna hospitalizowany w Radomiu.

Trzy zachorowania w woj. opolskim

Troje nowych zakażonych pochodzi z woj. opolskiego. Jak podało biuro prasowe wojewody, są to mieszkańcy powiatów nyskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Cała trójka przebywa na domowej kwarantannie. Chorzy to kobieta z powiatu nyskiego, która kilka dni temu wróciła z Niemiec, oraz mężczyzna i kobieta z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Oboje mieli kontakt z osobą zakażoną Covid-19.

Dwa przypadki w woj. lubelskim

W woj. lubelskim mamy dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowała w niedzielę wieczorem rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Łącznie w regionie jest 39 zachorowań, jedna osoba zmarła.

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat, w stanie dobrym, oraz kobiety w wieku powyżej 61 lat, z powiatu chełmskiego, w stanie średnim, która miała styczność z przypadkiem potwierdzonym

– podała Strzępka w komunikacie.

Zachorowania na Podlasiu i Podkarpaciu

Informacja dotyczy też pojedynczych przypadków zachorowań w woj. podlaskim i podkarpackim. Chodzi o kobietę w średnim wieku z powiatu łomżyńskiego.

To kobieta w średnim wieku z powiatu łomżyńskiego. Jest w dobrym stanie, przebywa w kwarantannie domowej. Osoby z najbliższego kontaktu zostały objęte opieką epidemiologiczną. Prosimy o uszanowanie prywatności kobiety – podali wojewoda podlaski wespół z wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

RadioZET.pl/Twitter