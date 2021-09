Odporność na koronawirusa całego społeczeństwa zadecyduje o skali czwartej fali. W połowie września coraz szybciej zbliżamy się do poziomu tysiąca nowych zakażeń na dobę. W środę MZ informowało o 767 przypadkach i 21 zgonach. To najwyższe wskaźniki od kilkunastu tygodni.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz odniósł się w środę do wyników badań prowadzonych od lipca przez Państwowy Zakład Higieny. PZH zbadał odsetek osób z przeciwciałami koronawirusa w polskim społeczeństwie.

MZ: 7 na 10 Polaków z przeciwciałami koronawirusa

- Mamy informację, że ponad 70 proc. polskiego społeczeństwa to są osoby odporne, osoby, które mają przeciwciała. To oczywiście nie znaczy, że one nie zachorują, ale ta odporność pewna jest – podkreślił rzecznik MZ.

Andrusiewicz dodał, że według badań wśród osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 jest aż 98 proc. osób posiadających przeciwciała koronawirusowe. Z kolei wśród osób niezaszczepionych ma je 40 proc. - ci, którzy już przebyli infekcję lub zakazili się bez objawów wirusem SARS-CoV2.

Rzecznik MZ ocenił, że jeżeli wziąć pod uwagę te dane, "to nie powinniśmy mieć takiego problemu z hospitalizacją" w trakcie czwartej fali pandemii. W pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 było 15 września 2021 roku ponad 19,1 miliona mieszkańców Polski.

RadioZET.pl/PAP