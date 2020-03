Zamiast przebywać na kwarantannie, pojechała na chrzciny wnuka

Do 5 tys. zł grzywny i 30 tys. zł kary administracyjnej grozi 50-letniej mieszkance Wielenia, która zamiast przebywać na kwarantannie pojechała do sąsiedniej miejscowości na chrzciny wnuka.

Oficer prasowa policji w Czarnkowie asp. Karolina Górzna-Kustra poinformowała w poniedziałek PAP, że 50-letnia mieszkanka Wielenia przebywała na kwarantannie domowej po powrocie z Holandii.

W niedzielę policjanci z komisariatu w Wieleniu pojechali sprawdzić, czy kobieta stosuje się do zasad izolacji, jednak nie zastali jej w domu.

"Dzielnicowy skontaktował się telefonicznie z 50-latką. Powiedziała, że jest na chrzcinach wnuka" – przekazała policjantka. Dodała, że 50-latka pojechała na uroczystość do sąsiedniej miejscowości w gminie Wieleń.

Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie kobiety. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za niestosowanie się do wytycznych służb sanitarnych 50-latce grozi grzywna do 5 tys. zł. Ponadto sanepid może nałożyć na nią karę administracyjną w wysokości do 30 tys. zł.

Według ostatnich danych w Wielkopolsce z powodu podejrzenia COVID-19 ponad 10 tys. osób przebywa w izolacji lub na kwarantannie, ponad 5,8 tys. objęto nadzorem epidemiologicznym, a 85 hospitalizowano. W poniedziałek potwierdzono w regionie kolejne 3 przypadki zakażenia patogenem. Do tej pory wirusa SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 113 mieszkańców Wielkopolski, trzy osoby zmarły.

RadioZET.pl/PAP