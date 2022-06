Nastolatek kierujący quadem uderzył w drzewo. Jest w ciężkim stanie

Tragedia w powiecie ostrołęckim. 19-letni kierowca quada uderzył w drzewo. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące poważnego wypadku drogowego w miejscowości Cyk na terenie gminy Czarnia.

Cyk. 19-letni kierowca quada uderzył w drzewo

Jak poinformował we wtorek rzecznik Komendy Miejskiej policji w Ostrołęce, w wypadku ucierpiał 19-letni mężczyzna. - 19-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego kierujący quadem o pojemności 350 cm wraz z przyczepką tzw. samoróbką, jadąc w kierunku miejscowości Księży Lasek, po wykonaniu skrętu z drogi asfaltowej w drogę gruntową, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo – przekazał policjant.

Z uwagi na poważne obrażenia 19-latka na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało go do szpitala.

Jak ustalili ostrołęccy policjanci, 19-latek w ogóle nie powinien poruszać się quadem, ponieważ nie posiada uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Także quad z przyczepką tzw. samoróbką nie był dopuszczony do ruchu, ponieważ nie miał przeglądu, dodatkowo był niezarejestrowany i nieubezpieczony.

Policjanci przypominają, że przepisy ruchu drogowego określają, jakie wymogi powinny spełniać pojazdy, aby mogły jeździć po drogach publicznych. Tak samo sytuacja wygląda z uprawnieniami do kierowania. Żeby móc poruszać się takim pojazdem jak quad, potrzebne jest prawo jazdy kategorii AM, które uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

RadioZET.pl/PAP - Ilona Pecka