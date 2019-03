Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Cyklon Bennet kształtuje pogodę nad Polską. IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla mieszkańców województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.

Alert drugiego stopnia dotyczy z kolei województw: zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Meteorolodzy przewidują wiatr w porywach do 110 km/h.

fot. Pogodynka

Nad Europą dominuje rozległy i głęboki niż znad Morza Północnego. Polska również znajduje się w zasięgu tego niżu, z zachodu na wschód przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie, jednak za frontem chłodnym zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia oznacza, że przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. IMGW zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów i sytuacji pogodowej.

Cyklon Bennet nad Polską

W poniedziałek, 4 marca w wielu miejscach kraju termometry pokazały nawet 20 st. C. We wtorek czeka nas kolejne załamanie pogody. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, możliwe słabe burze.

Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy kraju okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

