Niebezpieczna noc i poranek. Dokuczy nie tylko wiatr

Groźna aura utrzymuje się od poniedziałku. W wielu regionach kraju we znaki wciąż daje się cyklon Bennet. W związku z silnym wiatrem osiągającego w porywach do 110 km/h Państwowa Straż Pożarna interweniowała ponad 1000 razy.

Ale w kolejnych godzinach niebezpieczny będzie też lód. W nocy z wtorku na środę i w środowy poranek w wielu regionach temperatura będzie oscylować w granicach zera. Na północy termometry mogą pokazać -2 stopnie. Do tego spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. To oznacza niesprzyjające warunki na drogach, bo opady mogą zamarzać, powodując gołoledź i oblodzenia.

IMGW ostrzega

W związku z możliwymi oblodzeniami dróg Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla trzech województw. Alerty dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 1 do godziny 9 w środę, a na Pomorzu od godziny 22 we wtorek do godziny 7 w środę.

