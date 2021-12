Odnalazła się 16-letnia Cynthia z Tarnowskich Gór, która zaginęła w nocy z niedzieli na poniedziałek podczas spaceru z psem. Jak wynika z ustaleń policji, dziewczyna dobrowolnie wsiadła do samochodu, który po nią przyjechał.

"Dziewczyna odnalazła się, przyjechała do miejsca zamieszkania, policjanci właśnie zakończyli czynności z jej udziałem. Jest pod opieką rodziny. Okazało się, że dobrowolnie wsiadła do samochodu, którym podjechała znana jej osoba. Później nie wracała, obawiąając się konsekwencji" - powiedział wieczorem PAP rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach podkom. Damian Ciecierski.

Policjanci rozważali różne hipotezy – także taką, że nastolatka została wciągnięta do auta i porwana. Aby ustalić miejsce jej pobytu, sprawdzali m.in. zapisy monitoringu. W poniedziałek rano opublikowali zdjęcie i rysopis zaginionej.

RadioZET.pl/Śląska Policja