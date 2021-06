Chcemy walczyć o to, żeby to rodzice mieli wpływ na wychowanie swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, a nie lewackie organizacje pozarządowe wprowadzane do szkół – powiedział w wywiadzie udzielonym TVP 3 Szczecin minister edukacji Przemysław Czarnek. Odniósł się też do wniosku KO o jego odwołanie.

Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, co jest celem forsowanych przez niego zmian w prawie oświatowym. – Chcemy dać gwarancję rodzicom, że to oni będą decydować o tym, czego będą uczyć się ich dzieci poza podstawami programowymi. A nie organizacje pozarządowe pokątnie wpychane do szkoły po to, żeby ideologizować dzieci – przekonywał minister na antenie TVP 3 Szczecin.

Czarnek: chcą mnie odwołać, bo walczę z lewicową ideologizacją dzieci

Czarnek został również zapytany o wniosek o jego odwołanie, który złożyła Koalicja Obywatelska. Zdaniem ministra edukacji, KO chce, aby przestał pełnić swoją funkcję, bo podjął „stanowcze i bardzo konkretne kroki przeciw ideologizacji szkół i ideologizacji dzieci w szkołach przez wprowadzanie tam ideologii skrajnie lewicowej i lewcowo-libralnej”. – Myśmy podjęli konkretne działania prawne, legislacyjne, które zdumiały, można powiedzieć, naszych kolegów z lewicy. Pomyśleli, że poprzestaniemy tylko na słowach, a my naprawdę chcemy walczyć o to, żeby to rodzice mieli wpływ na wychowanie swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, a nie lewackie organizacje pozarządowe wprowadzane do szkół. Będziemy się temu przeciwstawiać. Myślę, że to jest główny powód tego wniosku – uznał Czarnek.

Minister dopytywany o najważniejszy element nowego prawa wskazał „instrumenty, które mają posłużyć wprowadzeniu w szkołach równości”. – Ale też mają zapewnić wolność rodzicom do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem – zaznaczył Czarnek. Zdaniem ministra edukacji, w szkołach odbywa się walka ideologiczna, „wspierana przez takie ugrupowania jak Platforma Obywatelska”. – To jest ten moment, w którym zareagowaliśmy i w którym oni widzą, że jeśli wykonamy to, co zamierzyliśmy, to oni nie będą mieli możliwości ideologizowania dzieci w szkołach. Niech sobie ideologizują te dzieci, których rodzice chcą tej ideologizacji poza szkołą. Ale szkoła nie jest miejscem do tego. Szkoła jest miejscem realizacji podstaw programowych – dodał Czarnek.

KO chce odwołania Czarnka

– Minister Czarnek przygotował projekty ustawy kneblujące polską szkołę, zabierające rodzicom prawo do decydowania o tym, jakie zajęcia pozalekcyjne będą organizowane, pozwalające politycznemu ramieniu ministra edukacji na odwoływanie nieposłusznych dyrektorów, którzy ratują autonomię szkoły – mówiła Krysytna Szumilas z KO na konferencji prasowej 21 czerwca, uzasadniając wniosek o odwołanie ministra.

Przeciw zmianom w prawie oświatowym protestują m.in. dyrektorzy, nauczyciele i rodzice. Resort chce między innymi zwiększyć władzę kuratorów oświaty nad dyrektorami. Jeśli zmiany wejdą w życie, dyrektor szkoły nie będzie mógł zorganizować w placówce zajęć przygotowanych przez stowarzyszenie czy pozarządową organizację bez wcześniejszego zwrócenia się o opinię do kuratorium. Łatwiejsze byłoby też zwalnianie dyrektorów, którzy nie realizują wskazanych zaleceń organu sprawującego nadzór.

RadioZET.pl