Czarnek chce pozwać Tuska. W tle podręcznik do HiT-u

Przemysław Czarnek na antenie Polsat News stwierdził, że "Donald Tusk wykorzystał dzieci poczęte metodą in vitro w sposób nikczemny, przedmiotowo i instrumentalnie". Minister edukacji i nauki, zapytany o kontrowersyjny fragment z podręcznika do HiT. Uznał jednak, że sens tego wyimka został "skrzywiony" i mógłby on zniknąć z tej publikacji dla uczniów, aby "chronić dzieci" urodzone dzięki in vitro.