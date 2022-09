Czarnek grozi wprowadzeniem komisarzy do szkół. “Działania niezgodne z prawem”

Minister edukacji i nauki zagroził "niektórym samorządowcom z wielkich miast" wprowadzeniem komisarzy do szkół. Przemysław Czarnek w Programie Trzecim Polskiego Radia zarzucił im, że mogą pod pretekstem kryzysu energetycznego "celowo schładzać szkoły", by przeszły na naukę zdalną.

Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że samorządy otrzymają w 2023 roku z budżetu dodatkowo 13 mld 700 mln złotych na wydatki bieżące. - Samorządy mają środki finansowe, bo z nimi rozmawiam, na ogrzewanie szkół. Jeżeli by się zdarzyła sytuacja, w której będą działały baseny, urzędy, wszystko inne, a szkoły celowo będą schładzane tylko po to, żeby przejść na naukę zdalną, to będzie powód, aby objąć szkołę zarządem komisarycznym - zagroził Czarnek.

Na uwagę prowadzącej, że “nie ma to sensu”, minister odpowiedział, że “są tacy samorządowcy, którzy zapowiadają, że nie będą ogrzewać szkół”. - Wiadomo, którzy to samorządowcy i z jakich wielkich miast - przekonywał Czarnek.

Szef MEiN grozi zarządem komisarycznym w szkołach

Minister dopytywany o których samorządowcach i miastach mówi, nie chciał odpowiedzieć. - Nie będę teraz wymieniał, żeby nie robić niepotrzebnie zamieszania. Dochodziły do nas sygnały, że niektórzy samorządowcy zapowiadali rodzicom uczniów, że albo będzie trzeba się składać na ogrzewanie, albo będzie nauka zdalna. Tego typu działania są działaniami niezgodnymi z prawem i będą owocowały ewentualnymi wnioskami o zarząd komisaryczny. Wszyscy to wiedzą - stwierdził minister edukacji i nauki.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", zarząd komisaryczny ustanawiany jest w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę, powiat, czy województwo. "To absolutna konieczność i ostateczność, o ile działania naprawcze nie mają szans na powodzenie lub się nie sprawdziły" - czytamy.

RadioZET.pl/Program Trzeci Polskiego Radia/"DGP"