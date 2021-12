Czarnek i Niedzielski napisali list do rodziców. "Te informacje pomogą podjąć decyzję"

Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski skierowali do rodziców i opiekunów wspólny list dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciwko COVID-19. Informacje w nim zawarte mają pomóc podjąć świadomą i odpowiedzialną decyzję dotyczącą szczepień.

W liście ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 w grupie wiekowej 5-11 lat. "Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych" - czytamy w dokumencie.

"W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat" – poinformowali szefowie resortu edukacji i zdrowia.

Podkreślili także, że celem wspólnego listu jest dostarczenie rodzicom wiedzy na temat szczepień. "Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka" - czytamy.

Czarnek i Niedzielski piszą do rodziców ws. szczepień przeciw COVID-19

Szefowie ministerstw wskazali, że od początku pandemii COVID-19 w naszym kraju koronawirusem zaraziło się 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i prawie 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. "Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat" - zaznaczyli politycy.

Przedstawili również statystyki dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u najmłodszych. "Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala" - brzmi treść dokumentu.

"Szczepionki skuteczniejsze u dzieci"

W liście zwrócono uwagę, że w badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. "Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane" - podano. Dalej poinformowano, że NOP-em po szczepieniu przeciw COVID-19 była gorączka w wysokości 39,7 C. "Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc." - czytamy.

W podsumowaniu ministrowie wyrazili nadzieję, że przekazane informacje "pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci" i podkreślili, że szczepionki to "nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny". "Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19" - przekazali.

