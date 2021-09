Czarnek o kolejnych zmianach w szkolnictwie. "Zaoferowaliśmy bardzo poważną reformę"

Przemysław Czarnek przekonuje, że celem reformy jest odbiurokratyzowanie pracy w szkole, aby nauczyciel miał więcej czasu na pracę z uczniami. Ministerstwo edukacji i nauki przedstawiło propozycje po posiedzeniu zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się we wtorek. Wśród nich są podwyżki i likwidacja dodatku na start. Podwyższony zostałby także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących w szkołach, tzw. pensum o cztery godziny.

Przemysław Czarnek: Zaoferowaliśmy bardzo poważną reformę

Przemysław Czarnek został zapytany, czy oznaczałoby to dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli. – Otóż nie, to jest przekłamanie. (…) Musimy się zdecydować, czy nauczyciel pracuje 18 godzin, ja twierdzę, że nie, ja twierdzę, że pracuje 40 godzin i tak samo twierdzą związki zawodowe, i nic poza te 40 godzin nie będzie, zmieniamy tylko akcenty w ramach tego czasu pracy – tłumaczył Czarnek. – Są dzisiaj nauczyciele, którzy pracują 27 godzin tablicowych, są tacy, którzy mają po 25 godzin, średnio to jest 21 godzin, mnóstwo czasu poświęcają na biurokrację, którą im zdejmiemy zupełnie z obowiązków – dodał minister.

Ministerstwo chce też, aby nauczyciele byli „dostępni w szkole” w wymiarze ośmiu godzin tygodniowo. – Nauczyciele mają dzisiaj wiele rzeczy, które robią, a nie są wliczane do ogólnej puli godzin, a przecież przygotowanie akademii czy zawodów sportowych (...) to wszystko to jest wykonywane, my to tylko porządkujemy – przekonywał minister.

Nauczyciele nie są zadowoleni z tych propozycji. Nie podoba im się m.in. zmiana systemu wynagrodzenia, która ich zdaniem jest niekorzystna i odbiega od wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa oraz likwidacja dodatków dla osób, które zaczynają pracę w zawodzie.

