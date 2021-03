"Genesis. Początek życia człowieka" to nowa lektura dla uczniów szkół ponadpodstawowych, która ma pokazać, jak wygląda prenatalny rozwój człowieka. - Na każdym etapie jest to człowiek, który się rozwija - podkreślił minister edukacji Przemysław Czarnek. 70 tys. książeczek ma trafić do wszystkich liceów i techników w kraju. "Jakie autorytety naukowe są autorami tej książki?" - pytają internauci.

PiS chce raz na zawsze usunąć słowo "płód" ze słownika? Pomóc w tym może nowa publikacja, z której będą się uczyć nastolatkowie. "Genesis. Początek życia człowieka" jest to książeczka opracowana przez Fundację Małych Stópek. Minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował, że ma ona wzbogacić wiedzę uczniów liceów ogólnokształcących i techników.

- W Narodowym Dnu życia musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, czym jest życie i to nie nasze życie, tylko nas wszystkich, czyli w taki altruistyczny sposób podejść do tego, życie tego najbardziej bezbronnego, nienarodzonego jeszcze dziecka, życie tego człowieka, który jest w końcowej fazie swojej egzystencji w życiu doczesnym i jest w hospicjum, zaopiekowany w tych ostatnich dniach swojego życia. Na każdym etapie życia, życie jest najcenniejszą wartością - mówił minister edukacji i nauki podczas spotkania z okazji Narodowego Dnia Życia.

"Genesis. Początek życia człowieka". Uczniowie będą się uczyć, jak wygląda życie od poczęcia

Przemysław Czarnek wyjaśnił, że dzięki publikacji można zobaczyć, jak wygląda rozwój dziecka w łonie matki od zapłodnienia do 38. tygodnia ciąży, ukazany za pomocą trójwymiarowej animacji. Aby skorzystać z możliwości, jakie daje technika rozszerzonej rzeczywistości (VR) konieczny jest smartfon lub tablet ze specjalnie pobraną aplikacją. Jak tłumaczą twórcy publikacji, "wystarczy zbliżyć wyświetlacz do strony z ilustracjami, a tuż nad nim pojawi się odpowiedni awatar".

Szef MEiN podkreślił, że do szkół średnich trafi 70 tys. egzemplarzy "Genesis" po to, "żeby wspomagały na etapie szkolnictwa ponadpodstawowego edukację na temat tego, czym jest życie". - Chcemy pokazać młodym ludziom, jak ono wygląda na każdym etapie rozwoju, że jest to człowiek [...] a nie jakiś tam zlepek - powiedział Czarnek. - Na każdym etapie jest to człowiek, który się rozwija - podkreślił minister.

W nagraniu promującym publikację jej twórcy zapewniają, że przedstawia ona "najnowszą wiedzę naukową na temat początkowej fazy życia". Apelują także, by nauczyciele korzystali z niej na lekcjach biologii, wychowania do życia czy kołach zainteresowań.

Co o nowej książce sądzą internauci? Pod postem reklamującym publikację na twitterowym profilu MEiN nie brakuje krytycznych komentarzy osób, które nie wierzą w merytoryczną jakość przekazu. "Jest tam coś o tym, jak kobieta powstała z żebra Adama. Chętnie przeczytam opracowanie naukowe na ten temat" - czytamy. "Kto jest autorem książki, jakie autorytety naukowe?" - brzmi kolejny z wpisów. "Pieniądze w piach. Książeczki, które młodzież wyśmieje, bo jest odporna na ideologię" - dodała w komentarzu kolejna osoba.

RadioZET.pl/PAP/MEIN/Twitter