Burza po słowach Nitrasa o katolikach. Czarnek grzmi na Twitterze. "Maski opadły"

Przemysław Czarnek odniósł się do słów Sławomira Nitrasa dotyczących "opiłowywania" katolików "z pewnych przywilejów". "Maski opadły całkowicie. Jeden z głównych celów PO i jej starego (nowego) szefa jest zupełnie oczywisty: dechrystianizacja Polski na wzór tego, co się dzieje na Zachodzie" - napisał na Twitterze minister edukacji i nauki, komentując sobotnią wypowiedź posła KO.

W sobotę podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie gościem zebranej młodzieży był marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Rozmawiał z nim poseł KO Sławomir Nitras, główny organizator Campusu. Potem obaj politycy odpowiadali na pytania młodzieży. Jeden z uczestników zadał pytanie o rozliczenie obecnej władzy po ewentualnym zwycięstwie obecnej opozycji, a także o doprowadzenie do realnego rozdziału Kościoła od państwa, wobec - jak mówił - nadmiernego dziś "sojuszu tronu z ołtarzem".

We fragmencie wypowiedzi cytowanym przez TVP Info Nitras mówił, że "w perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie". - Powiem więcej: uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością, nie mniejszością, że będzie kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej takiej społecznej proporcji - dodał.

- Wydaje się, że ... ale dobrze, żeby stało się to, mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny, żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę jeżeli się cokolwiek zmieni - podkreślał.

Czanek o słowach Nitrasa: "Maski opadły całkowicie"

"Maski opadły całkowicie. Jeden z głównych celów PO i jej starego (nowego) szefa jest zupełnie oczywisty: dechrystianizacja Polski na wzór tego, co się dzieje na Zachodzie. Kto wam to zlecił?"- napisał na Twitterze szef MEiN, retwittując ze strony TVP Info nagranie wypowiedzi posła KO Sławomira Nitrasa, opatrzone przez stację komentarzem: "Nitras apeluje do młodzieży: <<Opiłować katolików z przywilejów>>".

W kolejnym wpisie na Twitterze Czarnek dodał: "Taka sama argumentacja jak Julii Brystygier z UB, tow. Radkiewicza z MBP, Gomułki itp. Czasy się zmieniają, ale nie PO i Nitras".

Burza po słowach Nitrasa. "Katolicy staną się mniejszością"

Słowa Nitrasa odbiły się szerokim echem w mediach. Na Twitterze wielu polityków, również opozycji, wyraziło swój sprzeciw. Joachim Brudziński napisał, że będzie się za politykiem modlił, gdyż "w tym wypadku już tylko modlitwa i cud mogą pomóc".

Anna Maria Żukowska z Lewicy zaznaczyła z kolei, że "tolerancja religijna nie polega na życzeniu jakiemuś wyznaniu bycia mniejszością".

"Nie mogę się doczekać jak mnie poseł @SlawomirNitras zacznie „opiłowywać”. Jak to będzie wyglądać?" - pytał senator Jan Filip Libicki (PSL-KP). Więcej dodał w rozmowie z portalem wpolityce.pl. Libicki nie chciał skomentować samych słów posła. "Zdaję sobie sprawę, że poseł Nitras bywa często człowiekiem pobudzonym. Jest znany z tego, że jest człowiekiem impulsywnym. Nie będę się odnosił do wypowiedzi ludzi, którzy często wypowiadają publicznie swoje opinie w stanie pewnego pobudzenia" - powiedział senator.

Zaznaczył jednak, że jest katolikiem i nie może się doczekać, kiedy poseł zacznie go "opiłowywać z przywilejów, bo w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak to w stosunku do mnie będzie wyglądało". "Jest mi przykro jako senatorowi, że pan marszałek Grodzki na to nie zareagował, ponieważ wypowiedzi posła Nitrasa mają charakter dyskryminujący pewną poważną grupę polskich obywateli" - cytuje Libickiego portal.

RadioZET.pl/Twitter/PAP/Autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka/Aleksander Główczewski