Czarnek rozdrażniony. "Nie chcemy patologii. To jest absurd"

Lex Czarnek 2.0 wróciło do Sejmu. W nocy z 25 na 26 października Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wprowadziła poprawki do projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, które dotyczyły m.in. edukacji domowej. Zgodnie z nimi, czas na złożenie wniosku przez rodziców o zgodę na edukację domową określono na od 1 lipca do 21 września. Szkoła, do której dziecko jest formalnie przypisane, będzie mogła być nie tylko w województwie, gdzie dziecko mieszka, ale także w województwie z nim sąsiadującym. Z pierwotnego projektu wykreślono też zapisy nakładające warunki na szkołę, które ta musi spełnić, by mieć uczniów w edukacji domowej.

Czarnek o nauce zdalnej i edukacji domowej

Przemysław Czarnek był pytany w Programie III Polskiego Radia o nauczanie domowe i komentarze, że ustawa rzuca kłody pod nogi rodzicom, którzy taką formę edukacji chcą dla swoich dzieci wybrać.

– Czy to jest normalne, że wszyscy krytykowali naukę zdalną - i słusznie - bo ona prowadziła do potężnych wypaczeń i absolutnej niesprawiedliwości, a teraz chwalą szkoły w tzw. chmurze, które powodują naukę zdalną nie na jakiś okres, ale permanentnie. Otóż z edukatorami domowymi, z tymi, którzy rzeczywiście biorą odpowiedzialność za swoje dzieci i uczą te dzieci, doszliśmy do porozumienia. Egzamin stacjonarny - koniecznie, zapisywanie się do szkoły z edukacji domowej - od 1 lipca do 21 września i rejonizacja – powiedział minister edukacji i nauki.

– Jeśli państwo chcecie edukacji domowej, to my to robimy, dlatego podwyższyliśmy 1,5 roku temu również jej finansowanie. Natomiast nie chcemy patologii polegającej na permanentnej nauce zdalnej bez jakiejkolwiek kontroli i jeszcze z egzaminami zdalnymi. To jest absurd – ocenił Czarnek.

Duda zawetuje lex Czarnek 2.0?

Szef MEiN odniósł się także do komentarzy m.in. opozycji, że Andrzej Duda ponownie zawetuje ustawę lex Czarnek. – To jest "chciejstwo" opozycji oczywiście – stwierdził Czarnek. Przypomniał, że w marcu prezydent Duda zawetował ustawę, ale - jak podkreślił - "nie ze względu na jej przepisy, tylko ze względu na okoliczności i konieczność jedności wokół ustawy o obronie państwa".

– Podkreślał również, tak jak ja, że teraz posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży będą pracować z Kancelarią Prezydenta, żeby uzgodnić nowy projekt ustawy, już poselski – dodał i zwrócił uwagę, że przez tych kilka miesięcy posłowie kilkakrotnie spotkali się m.in z prezydencką minister Małgorzatą Paprocką.

RadioZET.pl/PAP/Program III Polskiego Radia