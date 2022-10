Czarnek wyzwany na pojedynek. "Na ringu urwałbym mu głowę, on jest utyty"

Przemysław Czarnek w ubiegłym tygodniu zagroził, że jeśli samorządy będą "celowo" obniżać temperaturę w szkołach i wysyłać uczniów na naukę zdalną, ministerstwo wystąpi o zarząd komisaryczny. Wypowiedź szefa MEiN była szeroko komentowana przez polityków opozycji i włodarzy miast.

Czarnek kontra Jaśkowiak? "Na ringu urwałbym mu głowę, on jest utyty"

We wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został zapytany w Polsat News o słowa ministra edukacji: "Panie Trzaskowski, panie Jaśkowiak, jeśli nie będziecie rozkradać pieniędzy, które wam przekazujemy, to na pewno będziecie mieć pieniądze na ogrzewanie i prąd". Samorządowiec stwierdził, że ta wypowiedź jest skandaliczna.

W dalszej części rozmowy prowadzący Bogdan Rymanowski zaproponował Jaśkowiakowi pojedynek z ministrem Czarnkiem "w studiu telewizyjnym lub na ringu". – Na ringu urwałbym Czarnkowi głowę, widać, jaki on jest utyty i gruby. Naprawdę panie Czarnek, jak pan chce, w każdej chwili mogę przyjechać do Warszawy na ile rund pan chce. Założę się, że pan nie wytrzyma – powiedział prezydent Poznania.

Na słowa Jaśkowiaka zareagował natychmiast Przemysław Czarnek. "Ponieważ jestem ministrem edukacji, a nade wszystko mam wychowanie z Polskiego Domu z Goszczanowa, to nie odpowiem Panu Prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi adekwatnie do jego wypowiedzi. Przemilczę to, dziękując, że jednak nie będziecie szantażować dzieci i ich rodziców nauką zdalną" – napisał na Twitterze szef MEiN.

Przypomnijmy, że Jacek Jaśkowiak od dzieciństwa uprawiał różne sporty, m.in. wioślarstwo w KW 04 Poznań, judo, boks i biegi długodystansowe. W 2002 wystartował w Biegu Piastów. Łącznie przebiegł ponad 50 maratonów na nartach biegowych.

RadioZET.pl/Polsat News