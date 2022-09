Czarnek zapowiada kolejny podręcznik. "Będzie prawdziwa awantura"

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Wielkie kontrowersje wzbudził podręcznik do HiT autorstwa prof. Roszkowskiego, w którym pojawiły się treści wykluczające m.in. dzieci z in vitro.

Czarnek zapowiada kolejny podręcznik do HiT

Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Onetu ocenił, że podręcznik "osiąga wielki sukces wydawniczy". "Jest bardzo dobry. [...] Jeśli komuś się nie podoba podręcznik prof. Roszkowskiego to można wziąć inny, albo w ogóle z niego nie korzystać. Nikomu niczego nie nakazujemy. [...] Mamy wolny rynek i pluralizm" – powiedział szef MEiN.

Minister stwierdził, że przeciwnicy nowego podręcznika użyli kłamstwa do atakowania publikacji i jego autora. "Cały ten hejt wywołany przez media i niektóre osoby, doprowadziły do tego, że grożono nawet pracownikom wydawnictwa. To nie jest debata, to przekroczenie wszystkich granic" – mówił.

Według Czarnka kontrowersje wokół pierwszego egzemplarza podręcznika to "preludium przed prawdziwą awanturą". "W drugiej części trzeba będzie pokazać, że w Polsce komuniści przeszli przez przełom 1989 roku suchą stopą, uwłaszczyli się na majątku państwowym, są w biznesie bankowym. Przeprowadzili w latach 90. program powszechnej prywatyzacji. To była niebywała zbrodnia na majątku narodowym" – ocenił.

Na uwagę, że bracia Kaczyńscy również brali udział w wydarzeniach z 1989 roku, odparł: "I postrzegają to jako błąd. Pracę z Lechem Wałęsą również uznali za błąd. Nie wypierali się tego, że blisko z nim współpracowali. Ale szybko od niego odeszli, gdy okazało się, jakie są prawdziwe intencje postkomunistów i agentury SB".

RadioZET.pl/Onet