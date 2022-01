Szybkie dokończenie reformy oświaty, zreformowanie matury 2023 r., a także dokończenie ewaluacji uczelni wyższych i położenie nacisku na status zawodowy nauczyciela - to plany na nowy rok, które wymienia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek o planach w MEiN na nowy rok mówił w niedzielę wieczorem w TVP Info. - Przede wszystkim dokończenie tej reformy oświaty, którą zaplanowaliśmy i to szybkie, bo w ciągu następnych kilku miesięcy - podkreślał. Jak dodał, kolejnym celem jest "szybkie, zaraz na początku roku, zreformowanie jeszcze raz matury 2023".

- Tu trzeba zapowiedzieć młodzieży, że ona będzie łatwiejsza niż przewidywana, bo niestety skutki nauki zdalnej i pandemii koronawirusa dotykają także maturzystów 2023 r. i już są opracowane przez ekspertów zmiany, co do zakresu wymagań. Będą one znacząco mniejsze, niż zapowiadane jeszcze kilka miesięcy temu - mówił Czarnek. Jako kolejny cel minister wymienił położenie nacisku na status zawodowy nauczyciela i "dokończenie ewaluacji uczelni wyższych".

Zmiany na maturze 2023 i 2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało w poniedziałek, że wiosną 2023 r. i 2024 r. egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej. Trwają prekonsultacje propozycji tych wymagań. Opinie można przesyłać do 10 stycznia.

"Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej" – poinformowało MEiN. "Dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych, które obowiązywały w roku 2020 i 2021" – zaznaczono.

Wiosną 2022 r. maturę zdawać będzie ostatni rocznik absolwentów trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Rok później, wiosną 2023 r. do egzaminów maturalnych przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 4-letniego liceum, który się uczy według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało także, że dla zdających maturę wiosną 2023 r. w grudniu 2022 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny.

