Wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Według szefa MEiN nauczyciele WDŻ muszą zyskać jeszcze większą rangę i wagę w dobie "kryzysu rodziny pogłębionego postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej" i - jak dodał, "rewolucji wprost komunistycznej".

Przemysław Czarnek uczestniczy w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie zorganizowanym w Częstochowie. W związku z sytuacją pandemiczną kongres w tym roku odbywa się zdalnie.

- Wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj z nauczycielami-konsultantami, którzy opiekują się nauczycielami wychowania do życia w rodzinie. Dziś w gronie wszystkich nauczycieli, którzy zechcieli wziąć udział w tym kongresie, będziemy rozmawiali na temat przyszłości tego przedmiotu, przedmiotu niezwykle ważnego - powiedział minister.

Przemysław Czarnek zapowiada priorytet na rok szkolny 2021/2022: Wychowanie do życia w rodzinie

Czarnek zapowiedział, że w dokumencie "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa" Wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022. Co roku - najczęściej w czasie wakacji - szef resortu edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu minister edukacji jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

- W rozporządzeniu z kolei innym, dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy takie zmiany, które spowodują, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli kształcić się właśnie i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Będą mogli dokształcać się, będą mogli uzyskiwać dodatkową wiedzę w tym zakresie w oparciu o nowe podstawy programowe, nowe odkrycia w tej dziedzinie i zdobycze nauki - powiedział szef MEiN.

Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że dzisiaj w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej, rewolucji można powiedzieć wprost komunistycznej, którą widzimy niekiedy na polskich ulicach, kształcenie dzieci i młodzieży w polskich szkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, na temat tego jak fundamentalne znaczenie mają wartości wpisane w konstytucji: małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest po prostu przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami. minister edukacji Przemysław Czarnek

Podkreślił, że "nauczyciele wychowania do życia w rodzinie w polskich szkołach muszą zyskać jeszcze większą rangę i jeszcze większą wagę, bo od tego zależy przyszłość naszego społeczeństwa i przyszłość naszego państwa". - Widzimy to dokładnie w dobie tego kryzysu rodziny, który również w Polsce niestety daje o sobie znać - dodał.

Czarnek ogłosił na Jasnej Górze powstanie biblistyki - nowej dyscypliny naukowej

To nie jest jedyna nowość zapowiedziana przez ministra edukacji. Przemysław Czarnek podczas niedzielnej wizyty na Jasnej Górze, w ramach Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, ogłosił powołanie nowej dyscypliny naukowej, jaką jest biblistyka.

"Dziś obchodzimy Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To doskonała okazja, aby ogłosić powołanie nowej dyscypliny naukowej - biblistyki, w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce" - ogłoszono na Twitterze Ministerstwa Edukacji i Nauki.

"Mamy w naszym kraju wielu wspaniałych biblistów, a Polska staje się obecnie jednym z trzech najważniejszych ośrodków tej nauki. Stworzenie nowej dyscypliny - biblistyki - z pewnością pomoże w jej rozwoju" - dodano.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Ministerstwo Edukacji