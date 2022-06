Czarnek zapowiedział zmiany. MEiN zainaugurowało nowy projekt

Gra „This War of Mine”, światowy przebój stworzony przez polski zespół 11 Bit Studios, oraz „Gra szyfrów” autorstwa IPN jeszcze w tym roku zostaną wpisane do podstawy programowej jako treści rekomendowane. Zmiany w liście lektur zapowiedział na konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek jest twarzą wielu zmian w polskim systemie edukacji. Część z nich jest przez rodziców i ekspertów uważana za kontrowersyjne: tak było na przykład z podręcznikiem do HiT-u, nowego przedmiotu wprowadzonego przez ministra, w którym znalazł się cytat określony jako „werbalna pedofilia”.

Nowym program „Gry w edukacji”, zainaugurowany w czwartek 30 czerwca przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podobnych wątpliwości wzbudzać zapewne nie będzie. „This War of Mine”, gra przedstawiająca los cywilów podczas wojny, ze względu na poruszane treści przeznaczona jest dla odbiorców pełnoletnich. Z tego powodu „będzie częścią podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, w ostatnich klasach”.

„This War of Mine” w podstawie programowej. Gra dla dorosłych lekturą

Projekt „Gry w edukacji” ma być kolejnym krokiem w kierunku unowocześnienia polskich szkół. O włączeniu „This War of Mine” do kanonu lektur szkolnych – na początku nieobowiązkowych – mówiono już w 2020 roku.

- To kolejny etap unowocześniania polskiej szkoły. Ostatnie dwa, trzy lata to potężne inwestycje w informatyzację, w sprzęt komputerowy, przyłączenie wszystkich szkół bez wyjątku do szybkiego internetu, to Laboratoria Przyszłości za miliard złotych, to sprzęt komputerowy w okresie pandemii – powiedział Przemysław Czarnek.

Dwie pierwsze gry wpisane do podstawy programowej to „This War of Mine” oraz „Gra szyfrów”. Pierwsza z nich to światowy hit, który znalazł ponad 7 mln nabywców. Inspiracją do jej stworzenia była wojna na Bałkanach – gracz kieruje w niej cywilami, którzy starają się przetrwać w okolicy, w której toczą się walki. Pokazuje w ten sposób, jak ogromnym dramatem dla ludności jest wojna.

- Ten proces się rozpoczął, jeszcze w tym roku będzie wpisana do podstawy programowej jako treści rekomendowane. W ten sposób stanie się częścią procesu nauczania w polskich szkołach – zapowiedział Czarnek.

Polscy uczniowie i nauczyciele mają już możliwość bezpłatnego pobrania „This War of Mine” ze strony rządowej „Gry w edukacji”. „Grę szyfrów”, która kierowana jest do także do młodszych odbiorców, dostępna jest bezpłatnie na platformie Steam.

RadioZET.pl/PAP