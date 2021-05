"Stuknijcie się w głowę i zejdźcie na ziemię! Radek, do podstawówki!"

- Z pewnym zdumieniem obserwuję wypowiedzi Radosława Sikorskiego i Romana Giertycha. Myślę, że muszą nadrabiać to, jak byli w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Codziennie, jak kładą się spać i wstają, to mają problem wypisany na twarzy – mówi Włodzimierz Czarzasty, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o wypowiedzi Sikorskiego i Giertycha.

Radosław Sikorski porównał porozumienie Lewicy z PiS do paktu Ribbentrop-Mołotow. Roman Giertych natomiast ocenił, że Lewica poparła Fundusz Odbudowy, bo kazały jej tak służby rosyjskie.

- Nie będę brał poważnie wypowiedzi, że głosowanie za 250 mld dla Polski to pakt Ribbentrop-Mołotow. Radek, stuknij się w głowę! Pakt to 7 mln ofiar śmiertelnych. Co ty w ogóle masz w tej głowie? Do podstawówki, naucz się historii – apeluje szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. - Romek, spotkajcie się z Radkiem, stuknijcie się w głowę. Jeden drugiego, a drugi pierwszego – dodaje. - Zejdźcie na ziemię – mówi Czarzasty.

Gość Radia ZET podkreśla, że nie można bez przerwy patrzeć na sondaże i nie myśleć o polskiej racji stanu. - W tej sprawie [KPO – red.] nie patrzyliśmy – mówi Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem, „jeśli ktoś patrzy tylko na słupki, to wywali ten kraj w kosmos”. - Mogą na mnie pluć, przysyłać różne sytuacje, ale ja nigdy nie zdradzę służb mundurowych czy kobiet – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

