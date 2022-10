Już we wtorek 25 października w Polsce będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie Słońca. - Wynika to z geometrii i kosmicznej koincydencji. Orbita Księżyca i orbita Ziemi wokół Słońca umożliwiają takie ustawienie wszystkich trzech ciał niebieskich (Ziemi, Księżyca i Słońca – przyp.), że znajdują się w jednej linii. Jak na warunki polskie, będzie to wydarzenie dość spektakularne – powiedział PAP.pl Przemysław Rudź z Polskiej Agencji Kosmicznej.