Miał zgwałcić lokatorkę swojego mieszkania. Bo nie miała pieniędzy na czynsz

Na trzy miesiące trafił do aresztu 67-letni mężczyzna, który dopuścił się gwałtu na kobiecie wynajmującej od niego mieszkanie w Częstochowie. Po tym jak 45-latka nie miała pieniędzy, by zapłacić za najem lokalu, mężczyzna siłą zmusił ją do obcowania płciowego.