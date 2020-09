Nie żyje 14-latek, który po upadku na rowerze nabił się na nóż. O śmierci chłopca poinformowali we wtorek przedstawiciele szpitala w Częstochowie i policjanci.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Rudnik Wielki niedaleko Częstochowy. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 14-letni chłopiec kierował rowerem, trzymając w ręku nóż z 10-centymetrowym ostrzem.

- Miał on się pochwalić nowo zakupionym nożem w grupie kolegów. W pewnym momencie w czasie jazdy 14-latek stracił równowagę i razem z rowerem się przewrócił. Trzymany przez niego nóż wbił się w okolice obojczyka - przekazała Polskiej Agencji Prasowej podkom. Sabina Chyra-Giereś z częstochowskiej policji.

14-latek śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala jako ofiara wypadku z raną ciętą prawego przedsionka serca, w trakcie masażu serca. - Nasz zespół podjął dalsze czynności ratunkowe, ale nie udało się go uratować – przekazał we wtorek dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Zbigniew Bajkowski.

RadioZET.pl/PAP