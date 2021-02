Częstochowa. "Pragnę powiadomić naszych drogich Parafian, że w nocy z Środy Popielcowej na czwartek (17/18.02.) została uszkodzona figura Matki Najświętszej, usytuowana na placu przykościelnym. Wyrwane zostały z pomnika dłonie Matki Bożej i rzucone w pobliże cokołu" - poinformował proboszcz ks. Stanisław Jasionek na stronie parafii.

"W związku z profanacją figury NMP planuję akty ekspiacyjne w piątek (19.02) podczas Drogi Krzyżowej oraz w niedzielę (21.02) na nabożeństwie Gorzkich Żali. Postaramy się także najszybciej, jak to możliwe, naprawić uszkodzoną statuę" - dodał ks. Jasionek w piątkowym wpisie parafii na Facebooku.

Częstochowa. Ktoś uszkodził figurę Matki Bożej na przykościelnym placu

"To dla mnie bardzo smutne wydarzenie, dlatego, że nigdy do tej pory w naszej parafii nie działo się nic takiego" - powiedział proboszcz w wypowiedzi dla katolickiego radia Fiat.

O uszkodzeniu figury ksiądz dowiedział się od siostry zakonnej i innej parafianki, które w czwartek szły do kościoła na poranną mszę. Na miejscu były także powywracane znicze i kwiaty, przynoszone przez wiernych. "Nie wiem, kto to mógł zrobić. To jakiś dziwny znak właśnie rozpoczynającego się Wielkiego Postu" - powiedział proboszcz.

