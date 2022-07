Cztery osoby zginęły w katastrofie drogowej. "Gdybym widział, na pewno bym się zatrzymał"

Do wypadku w Lechówce, w wyniku którego zmarły cztery osoby, doszło w sierpniu 2021 roku. Jak ustaliła prokuratura, 63-letni Mirosław W., kierując ciągnikiem siodłowym marki Scania z naczepą, rozpoczął wyprzedzanie jadących przed nim samochodów.

Renault scenic mając zajęty swój pas ruchu, zjechał na prawą stronę jezdni, aby uniknąć zderzenia z ciężarówką. Kierowca osobówki stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na lewy pas jezdni dk 12 i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka busem mercedesem sprinterem. Po zderzeniu bus przewrócił się na bok i uderzył w drzewo.

Lechówka. W katastrofie drogowej zginęły cztery osoby. Rusza proces

W wyniku wypadku na miejscu zdarzenia zmarł kierowca renault oraz pasażerka busa. Dwoje kolejnych pasażerów w wyniku doznanych obrażeń zmarło w szpitalu. Obrażeń doznało także siedmioro innych osób.

Mirosław W. został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Chełmie o sprowadzenie nieumyślnie katastrofy drogowej oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. W przytoczonej w akcie oskarżenia opinii biegły z zakresu ruchu drogowego i techniki samochodowej wskazał, że przyczyną wypadku był wykonany nieprawidłowo manewr wyprzedzania podjęty przez 63-latka.

Mężczyzna został w środę doprowadzony na rozprawę z aresztu. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił złożenia wyjaśnień. – Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że coś takiego się stało. Ja nie widziałem tego wypadku. Gdybym to widział, to na pewno bym się zatrzymał i pomagał – powiedział. Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób grozi do ośmiu lat więzienia.

