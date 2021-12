"Następna fala będzie jeszcze gorsza, jeśli się nie zaszczepimy"

To zdumiewające, że są ludzie, którzy nie chcą się szczepić. Następna fala pandemii będzie gorsza, jeżeli się nie zaszczepimy - ostrzega doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. – To jest potem śmierć na własne życzenie. Ludzie, zamiast się szczepić, wymyślają teorie, które budzą nasze zdziwienie, a co gorsza przekładają się na liczbę zgonów – mówił w TVN24.