Jeden powiat już "żółty". "Pierwsze obostrzenia możliwe w przyszłym tygodniu"

W szpitalach na Lubelszczyźnie przybywa pacjentów z Covid-19. – Być może w następnym tygodniu pierwsze obostrzenia mogą być wprowadzone. Gdyby stosować kryteria z trzeciej fali, to powiat łęczyński byłby żółty – powiedział we wtorek wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Czwarta fala epidemii Covid-19 jest już widoczna w szpitalach na Lubelszczyźnie. Od wtorku 14 września przybyło tam 93 pacjentów. Łącznie w całym województwie hospitalizowane są 183 osoby zakażone koronawirusem. Do respiratorów podłączonych jest 17 chorych.

Czwarta fala epidemii Covid-19. Najgorzej w woj. lubelskim

Podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował o zwiększeniu liczby dostępnych łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem. – Razem zwiększyliśmy liczbę łóżek o 48 na oddziałach obserwacyjno-zakaźnych i o 4 na oddziałach respiratorowych – powiedział Sprawka. Dodał, że trwa zwiększanie liczby łóżek w szpitalu w Biłgoraju, gdzie ma przybyć miejsc dla 14 pacjentów.

Pod względem nowych zakażeń woj. lubelskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju. – Wskaźnik zakażeń wynosi 0,52 na 10 tys. mieszkańców – powiedział wojewoda. Na pierwszym miejscu pod względem zakażeń jest powiat łęczyński (1,22 na 10 tys. mieszkańców).

– To jest granica strefy żółtej w przypadku planowanych obostrzeń, tak jak to było w przypadku trzeciej fali – dodał Sprawka. Na kolejnych miejscach są powiaty: lubartowski (1,13), kraśnicki (1,05), chełmski i lubelski (po 0,77), radzyński (0,68), janowski (0,66), Zamość (0,63) i Lublin (0,62).

"Obostrzenia możliwe już w przyszłym tygodniu"

– Nawiązuję do wypowiedzi ministra Niedzielskiego, który wczoraj powiedział, że decyzje o wprowadzeniu obostrzeń będą zapadać w sytuacji, gdy liczba zakażeń przekroczy tysiąc. Dzisiaj mamy 711. Spodziewam się, że pod koniec tygodnia do takiej sytuacji może już dojść. Także być może w następnym tygodniu pierwsze obostrzenia mogą być wprowadzone. Gdyby stosować kryteria z trzeciej fali, to powiat łęczyński byłby żółty – przyznał wojewoda, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Wojewoda wskazał trzy główne przyczyny wysokiego wskaźnika zakażeń w woj. lubelskim. – To kwestia znacznego spadku dyscypliny społecznej w zakresie przestrzegania obostrzeń. Zwracam uwagę na przykład na nieprzestrzeganie zasad w komunikacji, w transporcie publicznym, jak również nieprzestrzeganie zasad dystansu społecznego – powiedział Sprawka. Zdaniem wojewody kolejne przyczyny wysokiego wskaźnika zakażeń w regionie to niski wskaźnik szczepień i trudności z ustaleniem personaliów osób, które miały kontakt z zarażonymi.

Wojewoda dodał, że dostrzega wzrost zakażeń w szkołach i przedszkolach. – Według informacji wczorajszej takich szkół w woj. lubelskim było 40. We wszystkich zadecydowano o zawieszeniu tradycyjnej formy kształcenia na rzecz zdalnej – poinformował Sprawka.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak/"Gazeta Wyborcza"/oprac. AK