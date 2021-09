Trzecią dawkę szczepionki po sześciu miesiącach od pełnego zaszczepienia przeciw Covid-19 będą mogły przyjąć osoby po 50. roku życia i medycy - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwracał uwagę, że ochrona przy tych szczepieniach - podobnie jak w przypadku innych chorób - z biegiem czasu maleje.

Czwarta fala zakażeń będzie długa i płaska. "Chorują całe rodziny osób niezaszczepionych"

Prof. Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, zapytana przez PAP, czy kwestią czasu jest podawanie trzeciej dawki dla wszystkich, podkreśliła, że zależy to od sytuacji epidemicznej.

– Może być tak, że wirus zmutuje na tyle, że będą potrzebne nowe szczepionki o innym składzie. Tak jak w przypadku grypy. Może się okazać, że te szczepienia będą cykliczne. Po prostu nie mamy nadal sposobu na poradzenie sobie z tą epidemią globalnie. Jeżeli ona w wielu miejscach nadal się tli, to wirus mutuje w organizmach kolejnych zakażonych. Gdy tylko wydaje nam się, że już sobie z nim lepiej radzimy, pojawia się nowy wariant – powiedziała ekspertka.

Dodała, że patrząc na krzywą epidemiczną w Polsce, wydaje się, że czwarta fala zakażeń będzie długa i płaska. – Chorują całe rodziny osób niezaszczepionych. Wirus trafia na pewne bariery, rozlewa się wolniej, ale się rozlewa. Bez konsekwentnej akcji szczepień ten wirus będzie nam cały czas towarzyszył. Oczywiście on teraz będzie najgroźniejszy dla tych, którzy się przed nim nie zabezpieczyli szczepieniem. Ci jednak w swoich organizmach doprowadzą do kolejnych mutacji. I znów poziom odporności reszty odpowiedzialnych osób być może będzie musiał być wzmacniany – dodała.

– Apeluję do rodzin tych osób. Zadbajcie o swoje babcie i dziadków. Przekonajcie ich do szczepień. Nie ma żadnej batalii w tej sprawie. Jest wyraz troski ze strony nas, medyków. My na co dzień widzimy dramaty wielu rodzin. Widzimy pacjentów, którzy wcześniej nie pomyśleli o szczepieniu, a teraz przeżywają chwile ogromnego strachu. Pomyślcie o sobie i o bliskich – zaapelowała prof. Zajkowska.

RadioZET.pl/PAP