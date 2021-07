Czwarta fala coraz bliżej. "Duża liczba zakażonych w drugiej połowie sierpnia"

Druga połowa sierpnia to moment, kiedy możemy spodziewać się dużej, żeby nie powiedzieć bardzo dużej, liczby osób zakażonych koronawirusem – powiedział w niedzielę w Polskim Radiu 24 dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego prof. Grzegorz Gielerak. – Jedyny dziś skuteczny sposób, by stać się niepodatnym to zaszczepienie – dodał.