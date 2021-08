Czwarta fala coraz bliżej? Ekspert nie ma wątpliwości. "Właściwie to już jesteśmy spóźnieni"

Nie ma wiele czasu, spodziewamy się, że wzrost zachorowań nastąpi właśnie z końcem wakacji i już wrzesień będzie okresem gorącym. Właściwie to już jesteśmy spóźnieni. Ci, którzy teraz się szczepią, mogą mieć problem z osiągnięciem pełnej odporności przed czwartą falą - ostrzegł dr Paweł Grzesiowski. Immunolog zwrócił uwagę na dramatycznie spadające tempo szczepień oraz "ogromne rozprężenie" wśród społeczeństwa, które w dużej mierze bagatelizuje pandemię.

Koronawirus w Polsce, podobnie jak latem zeszłego roku, nieco osłabł, a dobowa liczba zakażeń oscyluje w granicach 100-200 przypadków. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 148 nowych zakażeń. Eksperci ostrzegają jednak, że nie należy lekceważyć zagrożenia.

W ostatnich tygodniach widoczne są wzrosty względem przełomu czerwca i lipca, a to w połączeniu z relatywnie niskim (na poziomie ok. 50 proc.) współczynnikiem osób zaszczepionych przeciw Covid-19 coraz bardziej zbliża nas do czwartej fali pandemii, która ma nastąpić już jesienią.

Dr Grzesiowski: wrzesień będzie gorącym okresem, właściwie już jesteśmy spóźnieni

Sytuację skomentował dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, który w rozmowie z TVN24 wyraził zaniepokojenie faktem, że program szczepień "praktycznie się zatrzymał", zwracając uwagę na to, jak niewiele osób zgłasza się obecnie po pierwsze dawki. - Trudno to przypisać okresowi urlopowemu, bo możemy się szczepić w dowolnym punkcie w Polsce. Po prostu Polacy stracili w tej chwili zainteresowanie tą formą profilaktyki i to jest bardzo przykre - powiedział.

Jego zdaniem nie tylko medycy, ale wszystkie osoby wykonujące pracę w usługach publicznych powinny być obowiązkowo zaszczepione. - To są osoby, które mają kontakt z wieloma osobami w ciągu dnia. [...] Jeżeli ktoś nie będzie chciał się szczepić, to alternatywą powinno być wykonywanie testów - przekonywał. Dodał przy tym, że pełną odporność po szczepionce zyskuje się po ok. pięciu tygodniach.

Nie ma więc już wiele czasu, bo spodziewamy się, że wzrost zachorowań nastąpi właśnie z końcem wakacji i już wrzesień będzie okresem gorącym. Właściwie to już jesteśmy spóźnieni. Ci, którzy teraz się szczepią, mogą mieć problem z osiągnięciem pełnej odporności przed czwartą falą dr Paweł Grzesiowski

Grzesiowski wyraził też ubolewanie z powodu "ogromnego rozprężenia" w społeczeństwie. Zwrócił uwagę, że Polacy, z powodu relatywnie niskiej obecnie liczby zakażeń, bagatelizują pandemię i wierzą, że ona już odchodzi, a to - w jego opinii - "bardzo niebezpieczna myśl, ponieważ za miesiąc, półtora, będziemy znów przeżywali dramatyczne chwile i można by teraz tego uniknąć". - Nie przestrzega się ani maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, ani nie wymaga się certyfikatów w wielu miejscach, gdzie powinno się ich wymagać - podkreślił.

Lekarz poparł też pomysł ewentualnych lokalnych obostrzeń w regionach z najniższym wskaźnikiem osób zaszczepionych. - To jest po prostu biologia. Wirus instaluje się tam, gdzie ma miejsce, a tym miejscem są ludzie, którzy nie są zaszczepieni, którzy nie posiadają odporności - tłumaczył Grzesiowski.

RadioZET.pl/tvn24.pl