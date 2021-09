Kraska w Sejmie: w naszym kraju czwarta fala już jest. Bronią są szczepienia

Czwarta fala epidemii koronawirusa już jest - mówił w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według wiceministra zdrowia, aby zminimalizować czwartą falę, najważniejszą bronią są szczepienia. - Eksperci sugerują, że aby ta odporność populacyjna była na dobrym poziomie to trzeba zaszczepić ok. 80 proc. społeczeństwa. Szczególnie, że ten wariant Delta, który w tej chwili w 100 proc. dominuje w naszym kraju, jest zdecydowanie bardziej zakaźny - ocenił Kraska.

- Informacje, które codziennie przekazujemy o wzroście liczby nowych zakażeń, jeżeli porównany tydzień do tygodnia, to wzrosty są w wysokości ok. 50 proc., czyli bardzo duże. Mam nadzieję, że to skłoni Polaków do tego, aby jednak zaszczepić się - wyraził nadzieję.

Wiceminister zdrowia: Czwarta fala koronawirusa już jest

Poinformował, że obecnie w Polsce dziennie szczepi się ponad 35 tys. Polaków. - Szczepienia realizowane są w ponad 9,5 tys. punktów. Ostatnio włączyło się w akcję także towarzystwo aptekarzy. Możemy w tej chwili także w 804 aptekach uzyskać szczepienie - zaznaczył.

Podkreślił, że poszerzony został potencjał laboratoriów, w których badane są próbki pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19. - Tych laboratoriów w tej chwili mamy 320. Potencjał dobowy to jest 192 tys. testów, które możemy wykonać w ciągu doby - zastrzegł Kraska.

Dodał, że do szpitali, na izby przyjęć, na SOR-y, a także do lekarzy POZ trafiło prawie 2 mln testów antygenowych. - Mamy na dzień dzisiejszy ok. 500 punktów mobilnych, tzw. punktów drive-thru, gdzie możemy również ten test wykonać - wymienił.

Kraska: 80-90 proc. osób z dodatnim testem to osoby niezaszczepione

Wiceminister zdrowia odniósł się także do kwestii ratownictwa medycznego. - Pozostawiamy wszystkie rozwiązania, które do tej pory się sprawdziły. Pozostawiamy wojewodom możliwość zawierania umów na finansowanie dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje, takie zespoły będą także tworzone - podkreślił.

Kraska zaznaczył, że dane statystyczne, które co tydzień publikowane są na stronach Ministerstwa Zdrowia pokazują, że szczepionki nie chronią w 100 proc. przed zachorowaniem, ale zdecydowanie łagodzą przebieg choroby.

- Dane pokazują, że ponad 80 proc. - to się waha w poszczególnych dniach nawet do 90 proc. - osoby, które są niezaszczepione, to są osoby, u których wykrywa się dodatni test na koronawirusa, ale to są też osoby, które trafiają do polskich szpitali - mówił.

RadioZET.pl/ Iwona Żurek (PAP)