Czwarta fala koronawirusa. Ekspert wskazał najbardziej zagrożone województwa

Czwarta fala koronawirusa pojawi się już w drugiej połowie sierpnia? Według Adama Niedzielskiego to prawdopodobny scenariusz. "Teraz mamy apogeum zakażenia w Wielkiej Brytanii (...) U nas ewentualność pojawienia się tej czwartej fali to jest prawdopodobnie druga połowa sierpnia. Pod tym względem, jeśli ten przejściowy wzrost zachorowań miałby miejsce we wrześniu (...), to siłą rzeczy maseczki pozostaną tym obostrzeniem" - mówił w Radiu Plus. Podkreślił też, że musimy przyzwyczaić się do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

Józef Knap z Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiedział w rozmowie z "Faktem", że nadal jest wiele regionów, w których wyszczepialność jest na bardzo niskim poziomie i to one będą wkrótce najbardziej narażone na czwartą falę COVID-19.

Czwarta fala koronawirusa. Które województwa są najbardziej narażone?

- Jeżeli pojawi się tzw. czwarta fala, a ona przyjdzie na pewno, to w głównej mierze będzie za nią odpowiadać delta. To może sprawić, że te regiony będą znów zmagać się z dodatkowymi obostrzeniami i wysokim wzrostem zakażeń - stwierdził.

Jak podkreśla "Fakt", ze statystyk Narodowego Programu Szczepień wynika, że najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. W niektórych gminach pełną dawką zaszczepiło się jedynie kilkanaście procent mieszkańców. W Czarnym Dunajcu i Lipnicy Wielkiej zaszczepiono tylko do 10 proc. społeczeństwa.

- Te gminy, które mają bardzo mało wyszczepionych mieszkańców, mogą się spodziewać tego, że wrócą obostrzenia oraz zwiększy się umieralność. Zwłaszcza tych osób, które są po 60. roku życia, a nie są zaszczepione - dodaje Knap.

W Polsce wykonano dotąd 28,9 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 13 mln osób – podano w środę na rządowych stronach.

Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 28 888 753 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 13 034 402 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 277 476.

RadioZET.pl/ PAP/ Fakt.pl