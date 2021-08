Czwarta fala na horyzoncie. Ekspert bije na alarm. "To już ostatni moment"

Czwarta fala koronawirusa ma uderzyć jeszcze przed końcem sierpnia. Eksperci są zgodni, że jedynym rozwiązaniem, żeby się przed nią uchronić, są szczepienia. Prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił uwagę, że "to jest ostatni moment", by przyjąć szczepionkę.

Koronawirus nie ustępuje. Jego dominującą odmianą, która obecnie zagraża Polakom, jest mutacja Delta. Stanowi ona już 60 proc. udziału tego wariantu w ciągu miesiąca i 80 proc. w tym tygodniu - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szczepienia przeciw COVID-19 są teraz priorytetem - podkreślają eksperci. Rząd nie wyklucza też wprowadzenia restrykcji dla osób niezaszczepionych. - Staramy się maksymalnie zachęcić do tego na zasadzie dobrowolności, aby się szczepić przeciw Covid-19, ale jeśli będzie trzeba, to w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni będziemy podejmować restrykcyjne kroki - powiedział w sobotę Mateusz Morawiecki.

Prof. Krzysztof Pyrć: Odporność nie pojawia się zaraz po szczepieniu. Nasz układ odpornościowy potrzebuje wielu tygodni

Profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego cytuje tvn24.pl, zachęcał na Twitterze do uzyskania odporności przed kolejną falą zakażeń. "Odporność nie pojawia się zaraz po szczepieniu. Nasz układ odpornościowy potrzebuje wielu tygodni. Teraz jest ostatni moment" - ocenił.

Ekspert, który został powołany do grupy doradczej ds. SARS-CoV-2 przy Komisji Europejskiej i jest jedynym polskim naukowcem zasiadającym w tym gremium, dodał, żeby zwrócić uwagę szczególnie na osoby powyżej 50. roku, cierpiące na cukrzycę, nowotwory czy choroby serca. Do wpisu profesor dołączył grafikę z "The San Diego Union-Tribune".

Na wykresie z datą 25 lipca dotyczącym zakażeń mieszkańców hrabstwa San Diego w Kalifornii widać średnią z siedmiu kolejnych dni w okresie od marca do lipca 2021. Jak podaje tvn24, poziom infekcji w przeliczeniu na 100 tysięcy osób wyniósł dla zaszczepionych niecałe 2. Natomiast liczba zakażeń u osób niezaszczepionych w pełni wzrosła z około 3 w czerwcu do 16 na 100 tysięcy w lipcu.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w poniedziałek zarejestrowano 91 nowych przypadków SARS-CoV-2. To więcej zakażeń niż przed tygodniem, gdy wykryto ich 74. W ciągu doby nikt nie umarł z powodu COVID-19.

RadioZET.pl/TVN24.pl