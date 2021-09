Waldemar Kraska odniósł się do codziennego raportu ministerstwa dotyczącego COVID-19. Wiceminister zdrowia poinformował w Polskim Radiu, że liczba przypadków SARS-CoV-2 we wtorek gwałtownie wzrosła. - Dzisiaj będzie ponad 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - powiedział. Jak dodał, to wzrost "o ponad 42 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia, czyli trend wzrostowy już jakby się utrwalił". 31 sierpnia ministerstwo zdrowia informowało o 285 infekcjach.

Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Rośnie liczba pacjentów w szpitalach

- Bardzo mnie niepokoi, że razem ze wzrostem nowych przypadków rośnie liczba osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach - podkreślił. Dodał, że w tej chwili jest "579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem, a w ciągu doby przybyło 41".

Minister poruszył także kwestię indyjskiej odmiany koronawirusa Delta. - Jak wszyscy eksperci mówią, ta nowa mutacja, mutacja Delta, jest znacznie bardziej zakaźna od swojego poprzednika. Krótszy kontakt między osobą zakażoną a osobą zdrową doprowadza do przeniesienia tego wirusa, dlatego tak łatwo się zakażamy - kontynuował.

Waldemar Kraska zaznaczył, że hospitalizowane są najczęściej osoby niezaszczepione. Wśród nich są także pacjenci w wieku 20-50 lat. - To prawie 60 proc. wszystkich przypadków. To osoby w miarę zdrowe, bardzo aktywne, szczególnie zawodowo, mające dużo kontaktów międzyludzkich i oczywiście to osoby, które się nie szczepiły - mówił wiceminister zdrowia, apelując o zaszczepienie się na COVID-19.

- Jeśli chcemy uniknąć dużej czwartej fali, mamy jeszcze kilka tygodni, aby się zaszczepić, aby uzyskać tę odporność - podsumował.

RadioZET.pl/Polskie Radio