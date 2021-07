Czwarta fala to "epidemia młodych". To głównie te osoby atakuje wariant Delta

Wariant Delta szybko szerzy się w Europie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że indyjską mutacją koronawirusa zakażonych jest w naszym kraju 185 osób (dane przekazane 19 lipca - red.), a liczba ta wciąż rośnie. W Polsce stanowi ona już 47 proc. wszystkich nowych odmian, w porównaniu do 8 proc. w połowie czerwca.

60 proc. zakażonych wariantem Delta to osoby do 39 lat

Najbardziej podatni na zakażenie są teraz ludzie młodzi, a rozprzestrzenianiu się epidemii sprzyjają urlopy i przerwa w nauce. - Myślę, że także u nas w kraju, szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym, kiedy jesteśmy bardzo mobilni, przemieszczamy się, spotykamy się z wieloma ludźmi, ten zakaźny wariant Delta będzie zdecydowanie się szybciej rozprzestrzeniał i to szczególnie u osób młodych, osób, które niestety się nie szczepią - mówił w poniedziałek wiceszef resortu zdrowia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował we wtorek na Twitterze grafikę, z której wynika, że blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39. roku życia. Podkreślił, że szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa. "W grupie najbardziej zaszczepionej (od 60. roku życia) zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc." - napisał szef MZ.

Wariant Delta atakuje głównie młodych. "Mogą przechodzić Covid-19 również w przewlekłych formach"

O tym, że czwarta fala dotyka w Europie głównie młodych, donoszą także media we Francji. - W części departamentów kraju wskaźniki infekcji są najwyższe wśród osób w wieku 20-30 lat – oświadczył we wtorek minister zdrowia Olivier Veran. Wyraził obawę, że wysoko zakaźny wariant Delta rozprzestrzeni się również na osoby starsze. - Dobra wiadomość jest taka, że u młodych zakażenie koronawirusem ma lżejszy przebieg, choć mogą przechodzić Covid-19 również w przewlekłych formach – powiedział Veran stacji RTL.

Ponownie wezwał do szczepień przeciw Covid-19 w celu „ograniczenia (rozprzestrzeniania się) wirusa” i „zmniejszenia ryzyka wystąpienia ubocznych skutków zdrowotnych”. - Od 10 do 15 proc. osób starszych wciąż nie jest zaszczepionych, to dużo – zauważył minister.

We wtorek ukazał się dekret rządowy w dzienniku ustaw określający, gdzie od środy będzie obowiązywał certyfikat szczepień w miejscach publicznych powyżej 50 osób. Od sierpnia obowiązek posiadania certyfikatu wprowadzony zostanie w pozostałych miejscach publicznych, takich jak bary, restauracje, miejsca kultury czy sportu oraz w części środków transportu publicznego.

Epidemia Covid-19 nasila się także w Hiszpanii, mimo że w kraju zaszczepiono do wtorku ponad połowę 47-milionowej populacji kraju. We wtorkowych komunikatach hiszpańskie służby medyczne wskazywały, że najwięcej zakażeń jest w grupie wiekowej 20-29 lat, a w ostatnich dniach ponad 75 proc. wszystkich infekcji dotyczyło osób poniżej 40. roku życia.

Jak odnotował dziennik “El Mundo”, już w pięciu wspólnotach autonomicznych Hiszpanii liczba infekcji wśród młodych ludzi przekracza poziom 3 tys. na 100 tys. osób. Sytuacja ta dotyczy Nawarry, Asturii, Aragonii, Katalonii oraz Kastylii i Leonu. Z informacji ministerstwa zdrowia wynika, że wzrost dynamiki zakażeń to efekt licznych przypadków infekcji wariantem Delta. Stanowią one już blisko 45 proc. wśród wszystkich infekcji.

RadioZET.pl/PAP