Ten region już boleśnie doświadcza czwartej fali. Wojewoda zwiększa liczbę łóżek

Czwarta fala epidemii koronawirusa uderza dotkliwiej tam, gdzie jest mniejszy procent zaszczepionej populacji. W tej niechlubnej statystyce na czele znajduje się województwo podkarpackie (liczba w pełni zaszczepionych osób wynosi poniżej 40 proc.). Przekłada się to na pogarszającą się sytuację w szpitalach.

Według danych resortu zdrowia w szpitalach na Podkarpaciu jest już zajętych 31,13 proc. łóżek dla pacjentów z Covid-19. Gorzej jest tylko na Lubelszczyźnie (ponad 32,29 proc. zajętych łóżek). Średnia dla całej Polski wynosi 17,43 proc.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Czwarta fala uderzyła na Podkarpaciu. Wojewoda zwiększa liczbę łóżek

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że w ostatnich dniach zdecydowała o zwiększeniu o 35 liczby łóżek dla pacjentów covidowych w szpitalach regionu. W sumie w województwie dla chorych na COVID-19 przygotowanych jest ponad 360 łóżek.

Zdaniem Leniart liczba chorych w regionie będzie się zwiększać, dlatego zaapelowała, aby mieszkańcy województwa się szczepili. Wojewoda zapewniła, że region jest przygotowany do czwartej fali zachorowań. Przypomniała, że w szpitalach wykonanych zostało wiele inwestycji. – Placówki ochrony zdrowia zostały doposażone w odpowiedni sprzęt – kardiomonitory, respiratory, ale także w środki ochrony osobistej – powiedziała Leniart.

W Rzeszowie od listopada ubiegłego roku działa szpital tymczasowy. Będzie funkcjonował do końca kwietnia 2022 r. Wojewoda przypomniała również, że w połowie sierpnia br. w trasę wyruszył podkarpacki szczepionkobus, który dojeżdża do miejscowości o najniższym poziomie zaszczepienia mieszkańców. Do tej pory z takiej możliwości skorzystało prawie tysiąc osób.

Leniart powiedziała również, że w szkołach złożonych zostało ok. 1,2 tys. oświadczeń rodziców, którzy zgadzają się na zaszczepienie swojego dziecka. – Nie jest to duża liczba – przyznała wojewoda.

Sytuacja epidemiczna na Podkarpaciu

Obecny na konferencji podkarpacki inspektor sanitarny Adam Sidor powiedział, że w regionie średnia zakażeń na 100 tys. osób wynosi 2. W kraju jest to 1,5 na 100 tys. Sidor podał również, że nauczanie hybrydowe odbywa się w 11 placówkach oświatowych w regionie. – Żadna ze szkół nie przeszła całkowicie na nauczanie zdalne – dodał.

Kierownik klinicznego oddziału chorób zakaźnych w Centrum Medycznym w Łańcucie Andrzeja Cieśla, zachęcał do skorzystania ze szczepień. – Aby zapobiec kolejnym falom zakażeń, musimy skorzystać z bezpiecznego szczepienia. W łańcuckim oddziale jest hospitalizowanych ok. 50 osób. Ponad 90 proc. tych chorych to pacjenci, którzy nie są zaszczepieni – zaznaczył Cieśla. Na konferencji zaprezentowany został także specjalny spot promujący szczepienia.

RadioZET.pl/PAP - Wojciech Huk/oprac. AK