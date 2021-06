Wariant Delta koronawirusa budzi coraz większy niepokój władz. We wtorek rano w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie specjalnego zespołu. ''Monitorujemy sytuację i będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie'' - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Wariant Delta silnie rozprzestrzenia się w Europie. Mateusz Morawiecki we wtorkowym wpisie na Facebooku zwrócił uwagę, że w Wielkiej Brytanii notuje się największą liczbę zakażeń koronawirusem od początku roku. "Niestety, kolejny wariant Covid-19, nazwany Delta, według specjalistów jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany" - napisał premier.

''Musimy za wszelką cenę ograniczyć jego skutki. W związku z tym działamy już teraz'' - podkreślił szef rządu.

Wariant Delta w Polsce. W KPRM spotkał się specjalny zespół

Morawiecki poinformował też, że we wtorek rano w KPRM odbyło się spotkanie specjalnego zespołu ds. wirusa Delta. "Monitorujemy sytuację i będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie" - zapewnił.

W minioną środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzegło przed kolejną falą pandemii Covid-19. W jej ocenie szczególnie zaraźliwy wariant Delta koronawirusa będzie odpowiadał za 70 proc. nowych infekcji w UE na początku sierpnia i 90 proc. do końca tego samego miesiąca. Tego samego dnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że dotychczas w Polsce potwierdzono 96 przypadków zakażenia wariantem Delta.

We wtorek w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że czwarta fala pandemii może pojawić się w drugiej połowie sierpnia. - Musimy przyzwyczaić się do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych - stwierdził szef resortu zdrowia. Dodał też, że do końca września jest gwarancja, że szczepienie przeciw Covid-19 będzie nieodpłatne.

RadioZET.pl/PAP