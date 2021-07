Koronawirus w Polsce znów będzie groźny. - Czwarta fala nie puka do naszych drzwi. One zostały już lekko uchylone - podkreśla w rozmowie z Radiem ZET wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. - To, co dzieje się z wariantem Delta w Europie, pokazuje, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy i u nas lawinowo będzie przybywać nowych zakażeń - dodaje wirusolog. Przed możliwym początkiem kolejnej fali zakażeń już w sierpniu przestrzegał też premier i ministerstwo zdrowia.

Profesor apeluje do ozdrowieńców, żeby nie przeceniali swojej obrony przed nową mutacją wirusa i się szczepili. - Ozdrowieńcom wystarczy nawet jedna dawka szczepionki, żeby podnieść poziom przeciwciał - uważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

RadioZET.pl/oprac. AK